Si l’on parle de plus en plus de santé mentale aujourd’hui, les questions liées aux souffrances psychiques et psychologiques les plus extrêmes restent souvent un angle mort. Les pathologies les plus graves et les malades les plus durement touchés restent à la périphérie de notre compréhension. Et c’est d’autant plus vrai lorsque ces malades commettent des actes de violence et qu’ils sont mis à l’écart de la société, comme dans des UMD (unités pour malades difficiles). Mais alors, comment fonctionnent ces lieux aussi mystérieux qu’inquiétants ?