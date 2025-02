Documentaire

L’application de rencontre Tinder a été lancée en 2012 à Los Angeles. En 2014, elle comptait plus de 10 millions d’utilisateurs actifs par jour. Deux journalistes parisiens, France et Thomas, se sont inscrits et ont filmé leurs péripéties. Ils découvrent les codes inhérents à la drague sur Internet. Love Me Tinder ! est une expérience de Gonzo journalisme, filmée en grande partie avec des smartphones. Les narrateurs ébauchent, avec des témoignages face caméra de jeunes utilisateurs, un portrait de leur génération, celle de jeunes citadins hyper connectés mais profondément seuls. À travers cette génération décomplexée qui revendique son indépendance, découvrez ce qu’est l’amour moderne.

Écrit et réalisé par France Ortelli et Thomas Bornot

Une production Yami2