Plongée en coulisses du concours Mister France : à quelques heures du verdict, 24 candidats venus de toute la France se retrouvent près de Montpellier pour une semaine de préparation intense, entre répétitions, coaching caméra, mise en scène et défilés. Loin des budgets XXL de Miss France, l’élection masculine se bat avec des moyens limités, une organisation “système D” et une ambition claire : sortir enfin de l’ombre.