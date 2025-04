Conférence

Dans un monde éducatif en perpétuelle mutation, l’innovation apparaît comme un levier essentiel pour redonner du sens, de l’énergie et de la motivation à l’acte d’enseigner autant qu’à celui d’apprendre. Trop souvent, l’école est perçue comme un lieu de contraintes, de normes rigides et de répétitions mécaniques, où enseignants comme élèves peinent à trouver du plaisir. Pourtant, enseigner et apprendre sont, à leur essence, des actes de découverte, de créativité et de transformation. C’est précisément là que l’innovation peut jouer un rôle décisif.