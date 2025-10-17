Ils habitent au camping toute l’année, en mobile home, avec des avantages : pas besoin d’un dossier béton, des loyers moins élevés et même aux beaux jours, une piscine ! Et quelques points noirs : l’exiguïté, l’humidité. Face à la crise du logement, cette maison de secours est-elle devenue une solution pérenne ?