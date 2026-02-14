Documentaire

Entre addiction aux jeux vidéo et obsession de la chirurgie esthétique, notre jeunesse fait face à un défi sans précédent. Ce documentaire suit Augustin, 13 ans, prisonnier de sa console 10 heures par jour, mais explore aussi le business lucratif des influenceuses qui banalisent le Botox et les injections auprès de leurs jeunes abonnés. De l’isolement familial à Nice aux dérives des standards de beauté Instagram, découvrez les coulisses d’un marché de l’apparence et de l’écran qui ne dort jamais. Un portrait factuel sur les dangers du virtuel, du cyber chantage à la perte d’identité.

Ce documentaire interroge notre société : comment protéger une génération sous influence, coincée entre illusions numériques et menaces réelles ?