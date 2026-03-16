Olivier Revol est pédopsychiatre et chef de service à l’hôpital neurologique de Bron. Il cherche à appréhender les troubles de l’apprentissage et du comportement des jeunes, notamment au cours de cette époque connectée. Olivier Revol est un pédopsychiatre, chef de service à l’hôpital Neurologique de Bron et enseignant à l’Université Lyon 1. Spécialiste de la psychiatrie, il cherche à appréhender les troubles d’apprentissage et du comportement chez l’enfant et l’adolescent. Que ce soit par ses livres, ses interviews, ou ses conférences aux quatre coins du monde, Olivier Revol tente de trouver les mots justes pour aider à la compréhension des enfants et de leurs besoins. Il publie aussi régulièrement ses recherches dans la presse spécialisée. En 2006, il reçoit les Palmes Académiques.