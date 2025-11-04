Conférence

Fiancée à 19 ans, mariée à 20 ans… Qu’est-ce qui m’a ainsi poussé à m’engager dans une vie de couple aussi tôt ? Qu’est-ce que je fuyais, et surtout qu’est-ce que j’allais y chercher ? Pourquoi et comment je (nous !) m’y sens toujours et encore bien ?

Au regard de mon expérience personnelle et de mes 6 ans de pratique en tant que conseillère conjugale, je voudrais pouvoir témoigner de ce que j’ai appris et compris.

Je voudrais pouvoir « convaincre » que le couple peut offrir à chacun un formidable espace de liberté !

Quelques phrases entendues en entretien viendront illustrer « des règles de vie » indispensables à mettre en œuvre pour pouvoir vivre une relation amoureuse qui fait grandir, qui accomplit !

Ma mission est de dire : que « la relation illumine l’être » (Gaston Bachelard)