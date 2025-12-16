Il n’y a pas de parents parfaits, et c’est une vérité essentielle qu’il est nécessaire d’accepter pour avancer sereinement dans la parentalité. L’idéalisation du rôle parental, souvent alimentée par les injonctions sociales, les réseaux sociaux ou les discours familiaux, crée une pression immense sur les épaules des mères et des pères. Pourtant, aucun parent ne détient toutes les réponses, et aucune éducation n’est exempte d’erreurs. Élever un enfant est une aventure humaine complexe, marquée par l’amour, mais aussi par les doutes, les maladresses et les remises en question.