Documentaire

Élever des triplées de 15 ans, c’est une véritable aventure où la patience, l’amour et la résilience sont mis à rude épreuve. À cet âge charnière, entre l’enfance et l’âge adulte, les adolescents traversent une période tumultueuse, souvent marquée par des désirs d’indépendance, des émotions exacerbées et des conflits d’identité. Lorsqu’il s’agit de trois adolescentes partageant non seulement leur quotidien, mais aussi leur âge et parfois leurs amis, les défis se multiplient. Les rivalités, les complicités et les malentendus se mélangent dans une danse émotionnelle souvent difficile à suivre pour les parents.