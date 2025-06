Documentaire

L’histoire d’une famille avec des triplés révèle des défis uniques au quotidien. Trois enfants du même âge nécessitent une organisation rigoureuse, une gestion financière importante et un soutien mutuel permanent. Ce témoignage authentique explore les réalités complexes des parents face à la logistique, aux dépenses et à la vie sociale bouleversée par cette particularité familiale. L’accompagnement des triplés, entre solidarité et affirmation de leur individualité, est au cœur de cette expérience. Découvrez comment ces familles font face à la pression, gèrent les aides et trouvent des ressources, tout en cultivant la complicité entre frères et sœurs. Cette vidéo met en lumière une facette souvent méconnue de la parentalité multiple, avec des conseils pratiques et des moments de vie forts.