Fabienne est mère d’une jeune fille de 19 ans. Célibataire depuis quelques années, elle s’était toujours promis de ne...
On est plus qu’heureux, on est amoureux
Chercher une app qui simplifie la rencontre sans épuiser l’attention, c’est tout l’enjeu aujourd’hui. Taimi s’y attaque point par...
Ils sont adolescents, et ils ont été confiés à l´aide sociale à l´enfance. Violents, fugueurs, ils ne trouvent pas...
A 13 ans, je me transforme en poupée pour faire le buzz
La protection de l’enfance, telle qu’elle se déploie aujourd’hui en France, se situe à l’intersection de continuités structurantes et...
Dans un monde où le rythme effréné du quotidien semble dicter chaque instant, de nombreux parents se sentent débordés,...
Se faire de nouveaux amis peut sembler difficile à tout âge, mais c’est une compétence que tout le monde...
35 ans plus tard, ils quittent tout pour revenir avec leur amour d’enfance !
Octobre 1991 : quelques mois après le début du conflit dans les Balkans, s’ouvre, à Cervignano del Friuli, une...
De bananes gominées en crinières hérissées, la chevelure permet d’afficher ses idées ou sa révolte. Récit décoiffant de plus...
À travers le portrait de jeunes inscrits dans un cursus de Bac pro Services aux Personnes et aux Territoires...
Emilie, jeune maman célibataire, n’est plus sortie depuis l’arrivée de son enfant. Ce soir, c’est le grand soir, il...
A 16 ans elle va apprendre une nouvelle à laquelle elle ne s’attendait pas du tout.. elle est tombé...
On croyait que l’exploitation forcée de jeunes prostituées et que les mafias du sexe étaient cantonnées aux ruelles sordides...
Rozen et Aurélien sont à la tête d’une grande famille et depuis peu, d’une confiserie. Entre la gestion de...
Choisir une résidence pour seniors est une décision importante qui nécessite une réflexion approfondie et une évaluation minutieuse. Les...
A l’heure où 1 couple sur 3 se sépare, on compte en France près de 2 millions de familles...
Impossible pour elles d’oublier ce jour où la justice les soupçonna d’être de mauvaises mères et ordonna le placement...
C’est un paradoxe : alors que 23 000 familles cherchent à adopter en France et que les filières étrangères...
