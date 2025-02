Documentaire

Chaque année en France, près de 10 000 couples font une demande d’adoption et près de 4 000 enfants trouvent effectivement un foyer. Valérie et Samuel aimeraient accueillir un petit Français mais ils savent que les demandes sont nombreuses et les procédures compliquées… Près de Troyes, Sylviane et Jean-Sébastien, comme 80% des adoptants, se sont tournés vers l’étranger. Ils attendent avec impatience la photo de la petite Djiboutienne qui doit bientôt intégrer le foyer. Dans le Nord, Jérôme et son épouse ont vécu 1 an d’inquiétude après l’annonce du tremblement de terre à Haïti : c’est de là-bas que devait venir leur fille, Lucia. Un documentaire de Laure Anne Berrou.