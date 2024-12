Documentaire

Elles ont l’âge des premières amours, du brevet des collèges ou du bac. Et pourtant, elles jonglent entre les cours et les biberons, les couches et les réseaux sociaux. Chaque année, en France, environ 4500 adolescentes mènent une grossesse à terme. «Accident» ou bébé voulu, la maternité précoce dérange… surtout quand elle est revendiquée.

Ces jeunes filles sont devenues mamans, certaines par choix, d’autres par surprise. Elles s’appellent Indie, Laurianne, Marie-Gabrielle et Elisha. Elles ont 16 ou 17 ans et un point commun : elles assument haut et fort qu’être maman et ado, c’est possible !