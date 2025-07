Documentaire

Olivier Delacroix raconte l’histoire d’hommes et de femmes qui ont bousculé la notion de famille et de parents et les schémas traditionnels. C’est le cas de Jean-Raphaël et Samuel qui ont décidé de fonder une famille. Les deux hommes vont réaliser leur rêve au Canada grâce à une mère porteuse et soutiennent aujourd’hui les futurs parents gay et lesbiens dans leur démarche. A 35 ans, Anne-Sophie, elle a décidé d’avoir un enfant toute seule. Au Danemark, elle a entrepris une procréation médicalement assistée, soutenue par ses proches. Elle a crée la première association de mamans solos. Enfin, Sandrine, elle a tout quitté pour vivre dans un « habitat groupé » réservé aux femmes et aux mamans où l’entraide et la connexion priment.

Un documentaire d’Olivier Delacroix, Arthur Hennequet.