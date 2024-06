Documentaire



Hériter, parfois même de personnes inconnues, peut être une bénédiction, mais aussi un défi rempli de tensions familiales. Entre conflits, jalousies et ressentiments, le partage des biens du défunt est souvent source de discorde, entraînant des litiges entre héritiers devant les tribunaux, avec plus de 30 000 affaires de succession chaque année. Comment résoudre ces conflits familiaux et trouver une issue à ces querelles qui déchirent souvent les liens familiaux ?