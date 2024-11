Documentaire

Plusieurs familles nombreuses font face à des changements importants : déménagements, préparations de baptême et gestion quotidienne à grande échelle. Rosen et Aurélien déménagent à Paris avec leurs 9 enfants, un véritable casse-tête logistique. Pendant ce temps, Sabrina et Ludovic préparent le baptême de leurs jumelles, accueillant 90 invités. Au milieu des crises et des émotions, ces familles illustrent l’organisation essentielle pour assurer sécurité et amour à chacun. Leurs récits soulignent l’importance de la solidarité et de l’adaptabilité dans ces foyers exceptionnels.