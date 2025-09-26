Une grossesse imprévue plus tard et ils se retrouvent à 5 à la maison. Leur quotidien change grandement.
Après 30 ans d’amour et 4 enfants, Jean-Paul et Véronique comprennent qu’ils ne s’aiment pas par hasard
Lors de la conférence Regards du jeudi 29 mars, le Crédit Agricole de Côtes d’Armor recevait Paul Dewandre. Auteur...
Immersion au cœur des écoles pour enfants HPI en France. Ces élèves à haut potentiel intellectuel, souvent appelés surdoués...
L’impact des professionnels de la petite enfance sur l’éveil, l’accueil et la parentalité est profond, subtil et durable. Dès...
Un projet pour que son vieux père reste entouré
La plupart du temps, on part en voyage pour fuir un peu son quotidien, se changer les idées, profiter...
Karen a 43 ans, elle est divorcée et maman de 3 enfants. Depuis 2 ans, elle fréquente Kenny, un...
Lucille a 22 ans. Depuis 3 ans, elle vit seule à Paris. Mais plusieurs fois par mois, elle vient...
Ce film nous emmène en immersion au collège Joséphine Baker de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Alice et Isabelle enseignent à...
Chez les gitans, le mariage est l’occasion de faire une fête exceptionnelle
L’adolescence, période déjà tumultueuse sur le plan émotionnel et psychologique, peut être encore plus difficile à naviguer pour ceux...
La fresque du «Bon et du Mauvais Gouvernement», peinte par Ambrogio Lorenzetti en 1338, fait étrangement écho au climat...
Manon et Léa surfent sur le danger
Adolescentes âgées de 13 à 18 ans, elles vivent en banlieue parisienne ou dans les quartiers nord de Marseille,...
Au sud du Chili, sur l’île du Horn, un gardien de phare vit aux confins du monde avec sa...
On estime que plus de 75 000 femmes sont violées chaque année en France. Seule une victime sur dix...
Sur les ronds-points et dans les manifestations du samedi se sont élevées les voix de ces Français qui, chaque...
Élever un adolescent n’est jamais facile. Entre inquiétude, stress, les parents veulent souvent le meilleur pour leurs enfants et...
Ils en ont longtemps rêvé ; le temps de la retraite leur a permis de changer le cours de...
