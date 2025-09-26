Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Bébé surprise : quotidien chamboulé ! Une grossesse imprévue plus tard et ils se retrouvent à 5 à la maison. Leur quotidien change grandement.

Documentaire Une histoire de famille hors du commun et improbable Après 30 ans d’amour et 4 enfants, Jean-Paul et Véronique comprennent qu’ils ne s’aiment pas par hasard

Conférence Le couple : c’est mieux à deux ! Lors de la conférence Regards du jeudi 29 mars, le Crédit Agricole de Côtes d’Armor recevait Paul Dewandre. Auteur...

Documentaire Enfants HPI : ces surdoués qui ne trouvent pas leur place Immersion au cœur des écoles pour enfants HPI en France. Ces élèves à haut potentiel intellectuel, souvent appelés surdoués...

Documentaire Elle veut sauver son amant du couloir de la mort Karen a 43 ans, elle est divorcée et maman de 3 enfants. Depuis 2 ans, elle fréquente Kenny, un...

Documentaire A la recherche de son passé Lucille a 22 ans. Depuis 3 ans, elle vit seule à Paris. Mais plusieurs fois par mois, elle vient...

Documentaire Tempête sous un crâne – Immersion en quatrième C Ce film nous emmène en immersion au collège Joséphine Baker de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Alice et Isabelle enseignent à...

Documentaire Mariage à la Gitane Chez les gitans, le mariage est l’occasion de faire une fête exceptionnelle

Documentaire 17 ans et déjà 120 kilos ! L’adolescence, période déjà tumultueuse sur le plan émotionnel et psychologique, peut être encore plus difficile à naviguer pour ceux...

Documentaire Conjurer la peur La fresque du «Bon et du Mauvais Gouvernement», peinte par Ambrogio Lorenzetti en 1338, fait étrangement écho au climat...

Documentaire Son blog la rend toute accro Manon et Léa surfent sur le danger

Documentaire Les roses noires Adolescentes âgées de 13 à 18 ans, elles vivent en banlieue parisienne ou dans les quartiers nord de Marseille,...

Documentaire Gardien de phare au Cap Horn Au sud du Chili, sur l’île du Horn, un gardien de phare vit aux confins du monde avec sa...

Documentaire Dans les yeux d’Olivier – Viol : briser la loi du silence On estime que plus de 75 000 femmes sont violées chaque année en France. Seule une victime sur dix...

Documentaire Ces Français qui galèrent à finir le mois Sur les ronds-points et dans les manifestations du samedi se sont élevées les voix de ces Français qui, chaque...

Documentaire Parents d’adolescents : les défis au quotidien Élever un adolescent n’est jamais facile. Entre inquiétude, stress, les parents veulent souvent le meilleur pour leurs enfants et...