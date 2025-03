Documentaire

«Eva» : Depuis son plus jeune âge, Eva a toujours été en surpoids. Mais depuis quelques temps, l’adolescente fait l’objet de moqueries et ne supporte plus son corps. Sur les conseils d’un nutritionniste, Eva a décidé de prendre le taureau par les cornes et d’entrer dans un centre d’amaigrissement pour adolescents. «Melissa» : De son côté, Mélissa est une jeune maman qui a appris qu’elle était agoraphobe lors d’une grosse crise de panique. Depuis, sa vie a complètement basculé : elle reste enfermée chez sa mère… Impossible pour elle d’emmener son fils au square ou encore d’aller faire des courses sans être accompagnée.