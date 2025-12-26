On dit souvent que les enfants sont cruels entre eux. Seraient-ils dénués d’empathie, cette capacité à se mettre à...
Installé à Savigny-sur-Orge, le Théâtre du Fil accueille une trentaine de jeunes en difficulté qui vont passer 3 ans...
Le Neuropsychiatre et Expert des Relations Boris Cyrulnik révèle comment notre cerveau a déjà choisi qui nous allons aimer,...
Portraits de quatre familles dans les différentes étapes de leur changement de vie : depuis leur décision de tout...
Trouver la bonne personne ou entretenir la flamme n’a jamais été aussi complexe qu’à l’ère du numérique. Pourtant, bien...
Face aux tourments affectifs, qu’il s’agisse d’un amour perdu, d’une trahison familiale ou d’une amitié brisée, l’esprit humain se...
Après la disparition d’un proche, chaque membre d’une famille doit faire face à son histoire, à sa position dans...
Il n’y a pas de parents parfaits, et c’est une vérité essentielle qu’il est nécessaire d’accepter pour avancer sereinement...
A quelques kilomètres de Limoges, Sabrina, 31 ans est à la tête d’une famille de 4 enfants. Heureuse mais...
« Les héritiers » racontent quatre histoires d’héritage filmées dans l’intimité des familles. Le film capte les sentiments profonds,...
Rhodiacéta 2014, un site industriel oublié à l’entrée d’une ville. Abandonné depuis bientôt 30 ans, il est devenu le...
Agnès Beuchet, maman de la région parisienne, a fait pour ses enfants un choix osé : elle a démissionné...
C’est l’heure de la rénovation pour cette famille nombreuse, et le père de famille est déterminé à impliquer tout...
A 22 ans, Fabrice a une passion qui le taraude depuis toujours : il aime se travestir en femme....
Première avocate sourde profonde de naissance en France, Virginie dévoile son quotidien d' »handicapée modèle », entre exclusion et combat pour...
Léna, elle, a 14 ans, et est en classe de 3e. Et grâce à son école, elle se prépare...
Des faits divers comme celui de Fiona font froid dans le dos. Surtout lorsqu’on apprend que cette famille était...
Un jour ou l’autre, nous hériterons d’un proche. Qu’il s’agisse d’une succession classique ou d’un contrat d’assurance vie. Car...
Après avoir perdu son emploi et s’être séparé de sa femme, Philippe a bien été obligé de retourner vivre...
Un jour, nous hériterons tous, que ce soit d’une succession ordinaire ou d’un contrat d’assurance vie, car la majorité...
