Ressources Dans la même catégorie

Conférence Peut-on apprendre l’empathie à l’école ? On dit souvent que les enfants sont cruels entre eux. Seraient-ils dénués d’empathie, cette capacité à se mettre à...

Documentaire Experience sociale : des ados en difficulté font du théâtre Installé à Savigny-sur-Orge, le Théâtre du Fil accueille une trentaine de jeunes en difficulté qui vont passer 3 ans...

Podcast On a tous une âme sœur ! Les jeunes font moins l’amour Le Neuropsychiatre et Expert des Relations Boris Cyrulnik révèle comment notre cerveau a déjà choisi qui nous allons aimer,...

Documentaire Un sens à la vie : ils ont tout plaqué pour prendre un nouveau départ Portraits de quatre familles dans les différentes étapes de leur changement de vie : depuis leur décision de tout...

Article Le guide des sites pour dynamiser votre vie amoureuse Trouver la bonne personne ou entretenir la flamme n’a jamais été aussi complexe qu’à l’ère du numérique. Pourtant, bien...

Documentaire Famille et héritage : le poids de la succession Après la disparition d’un proche, chaque membre d’une famille doit faire face à son histoire, à sa position dans...

Conférence ll n’y a pas de parents parfaits Il n’y a pas de parents parfaits, et c’est une vérité essentielle qu’il est nécessaire d’accepter pour avancer sereinement...

Documentaire Cinquième grossesse : bébé surprise ! A quelques kilomètres de Limoges, Sabrina, 31 ans est à la tête d’une famille de 4 enfants. Heureuse mais...

Documentaire Héritage, quand les familles se déchirent (1/2) « Les héritiers » racontent quatre histoires d’héritage filmées dans l’intimité des familles. Le film capte les sentiments profonds,...

Documentaire Tant que les murs tiennent Rhodiacéta 2014, un site industriel oublié à l’entrée d’une ville. Abandonné depuis bientôt 30 ans, il est devenu le...

Documentaire Ces mères qui jonglent entre business et famille Agnès Beuchet, maman de la région parisienne, a fait pour ses enfants un choix osé : elle a démissionné...

Documentaire Rénovation maison : toute la famille s’y colle C’est l’heure de la rénovation pour cette famille nombreuse, et le père de famille est déterminé à impliquer tout...

Documentaire Un garçon au feminin, une fille au masculin A 22 ans, Fabrice a une passion qui le taraude depuis toujours : il aime se travestir en femme....

Documentaire L’éloquence des sourds Première avocate sourde profonde de naissance en France, Virginie dévoile son quotidien d' »handicapée modèle », entre exclusion et combat pour...

Documentaire A 14 ans, je quitte ma famille pour partir étudier en Italie Léna, elle, a 14 ans, et est en classe de 3e. Et grâce à son école, elle se prépare...

Documentaire Tout faire pour les protéger Des faits divers comme celui de Fiona font froid dans le dos. Surtout lorsqu’on apprend que cette famille était...

Documentaire Les magouilles de l’héritage Un jour ou l’autre, nous hériterons d’un proche. Qu’il s’agisse d’une succession classique ou d’un contrat d’assurance vie. Car...

Documentaire Enfant boomerang : crise, ils reviennent chez papa-maman Après avoir perdu son emploi et s’être séparé de sa femme, Philippe a bien été obligé de retourner vivre...