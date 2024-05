Documentaire



En France, environ un million et demi d’enfants vivent dans une famille recomposée, ce qui peut rapidement devenir complexe avec les beaux-parents, demi-frères et demi-sœurs. Certains jonglent avec l’organisation, d’autres privilégient la diplomatie, mais la plupart peinent à relever ce défi. Quatre familles hors du commun partagent leur quotidien, réunissant entre 7 et 14 personnes à table, entre cris, rires, larmes et émotions intenses.