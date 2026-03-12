En France, on estime à 20 000 le nombre de grands-parents privés de leurs petits-enfants. Un conflit familial est...
Le printemps est une saison idéale pour profiter de moments en famille. Les journées s’allongent, les températures se font...
Le système éducatif suisse jouit d’une excellente réputation à l’échelle internationale. Pourtant, malgré la qualité reconnue de l’école publique,...
L’image est devenue d’une banalité presque déroutante dans nos restaurants, nos cafés et même au sein de nos foyers....
Patrice et Angélique se sont connus quand ils avaient 15 ans. Pendant 3 semaines, ils ont vécu une passion...
De leur côté, Marjorie et Cédric sont mariés depuis 10 ans, mais depuis 1 an ils se sont beaucoup...
La famille Bluteau vit dans le département des Deux-Sèvres. Christine, 40 ans, est divorcée depuis trois ans et se...
Louise, Sylvie et Rémy, Lisa et Henry, Florence et David, Colette et Nolan : durant 7 mois une équipe...
Parents vieillissants d’adultes handicapés, ils s’inquiètent de la vie de leur enfant après leur disparition. Une plongée bouleversante dans...
Découvrez le combat d’une femme adoptée, prête à tout pour retrouver sa soeur.
Un million et demi d’enfants en France vivent dans une famille nombreuse recomposée. Et cela peut vite tourner au...
Victime d’un locked-in syndrom, Michel S. vit depuis trois ans dans une institution. Au cours des derniers mois, il...
En France, chaque femme a en moyenne deux enfants, ce qui en fait le pays européen où l’on a...
Floriane et Hervé dirigent une famille recomposée de sept enfants, transformant leur maison en demeure hantée pour Halloween. Anne-Charlotte...
Floriane et Hervé sont à la tête d’une famille recomposée de sept enfants. Chaque année, ils transforment leur maison...
Julie vit en couple depuis 4 ans avec Johnny. Par amour pour lui, elle a tout quitté, et ce...
A 24 ans, Christina est une jeune fille comblée. Dans quelques jours, elle va enfin réaliser son rêve le...
Ca fait deux ans que Joël vit a 4 km/h, deux ans qu’il crée des embouteillages…
En 1847, le navire Carricks fait naufrage au large de la péninsule gaspésienne, avec à son bord 187 passagers...
Il pourrait sembler que nos contemporains aient déjà suffisamment d’expérience en matière de chat sur Internet pour ne pas...
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