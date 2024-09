Documentaire

Le Bistro des Tilleuls est un café situé au 13, Chemin de la Prairie, dans un faubourg d’Annecy. Il tire son nom d’un arbre qui poussait dans le petit square qui lui fait face et qui a été abattu par le service des Espaces Verts de la ville, il y a une dizaine d’années. A sa place, aujourd’hui, un jeune tilleul tend ses branches vers un ciel incertain. Le Bistro des Tilleuls a longtemps été célèbre à Annecy et dans ses environs pour ses concerts et son accueil, jusqu’à ce que la chape de plomb de la tranquillité sociale se referme sur lui. Aujourd’hui, il continue d’entretenir la flamme d’une convivialité humaine et culturelle, quoique cette flamme ressemble plus à une veilleuse qu’à un feu de joie. Hélas… et tant mieux ! Ce film se propose de capter l’âme de ce lieu unique, à l’écart de la ville touristique qu’est devenue aujourd’hui Annecy. Un lieu emblématique d’une époque, d’une utopie, d’une façon de concevoir la vie et la convivialité humaine et culturelle. Une espèce en voie de disparition, symbole de résistance contre la glaciation qui gagne la société d’aujourd’hui. Une société qui semble avoir oublié la plus simple des choses : si les hommes vivent, c’est bien pour partager les heures ensemble. Ce qui est bien à l’origine des bistros et aussi de ma démarche de cinéaste. Un documentaire de Christian Lelong.