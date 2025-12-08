Ma mère m’envoie dans un camp militaire pour me rendre plus fort
Nous savons actuellement qu’une éducation bienveillante, positive est nécessaire pour le développement de l’enfant ce qui n’est pas simple...
Ils ont attendu la retraite pour enfin vivre leur vraie vie. Hélène, Jacques et Michèle avaient une existence ordinaire…...
Le sommeil constitue un pilier fondamental du développement physique et cognitif de bébé, avec 14 à 17 heures recommandées...
Les cadres d’IBM passent une journée avec les sans abris qui vivent au pied de leur tour Un documentaire...
Marion Gestin Duchêne reçoit dans Métamorphose Stéphanie Brillant, journaliste, réalisatrice, productrice et conférencière. Et si la vie nous offrait...
Enfant adopté au Vietnam, marié, père de famille, Vincent décide à 47 ans de retrouver sa mère biologique. Une...
Je vais à l’épicerie sociale pour nourrir mes enfants Un documentaire de Laure Philipon
Trouver des lieux capables d’allumer l’étincelle, de créer des souvenirs doux et de renforcer la complicité n’est pas toujours...
Paula est en apparence une jeune fille pleine de vie. En la voyant, personne ne peut soupçonner son profond...
C’est fin juin, début juillet que les choses sérieuses commencent. Les parents n’ont plus que deux mois pour trouver...
Victimes de maltraitance dans tous les sens du terme, quelque six cents enfants meurent chaque année en France. Sans...
Le chromosome supplémentaire responsable de la trisomie 21 est souvent surnommé « le gène de l’amour ». Peut-être parce que, pour...
Allongement des études, manque de stabilité professionnelle, crise du logement… Aujourd’hui, de plus en plus de jeunes restent chez...
La CAF nous donne 1800€ tous les mois
Les apps mobiles ont transformé les rencontres amoureuses, bouleversant les relations entre célibataires. Entre les aventures sans lendemain et...
Dans ce deuxième épisode du reportage avec de jeunes délinquants, Temps Présent suit le travail des éducateurs de l’Unité...
Après un an de tournage et une année de montage, le film ‘Escargots’, avec Jeff le vendeur d’escargots de...
Ils ont été condamnés pour violences conjugales et doivent suivre un stage de responsabilisation. Avec des éducateurs, ils s’interrogent...
Ils habitent dans un local à poubelles, dans un taudis, dans une caravane, ou même dans une voiture. Ce...
