Documentaire

Le périphérique parisien : un boulevard qui ceinture Paris, où; transitent chaque jour plus d’un million de véhicules. 35 kilomètres de bouchons, de bretelles, de tunnels. Une jungle urbaine où; 10 000 pannes et accidents ont lieu chaque année. Un monde à part où; personne ne souhaite s’attarder. Et pourtant, depuis deux ans, un nombre croissant de sans-abris a trouvé refuge sur cet axe routier, le plus fréquenté et le plus pollué de France. Ils vivent sous les échangeurs, dans des tentes au bord des voies, cachés dans des piliers de ponts. 500 à 800 personnes ont été recensées par la mairie de Paris. Pourquoi se sont-ils installés ici ? Comment vivent-ils au quotidien ? Nous avons plongé dans cet univers pendant trois mois. Documentaire réalisé par Céline Destève – Myriam Alma.