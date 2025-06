Documentaire

Les ventes d’alcool explosent et les géants du secteur, comme Pernod Ricard, en profitent. D’anciens commerciaux lèvent le voile sur des pratiques à risque, tandis que l’entreprise cible les jeunes via les réseaux sociaux. Dans l’ombre, le lobby du vin, roi de nos tables et chouchou du fisc, bénéficie d’un soutien politique massif. Certains scientifiques relayent même l’idée qu’il serait bon pour la santé.Cash Investigation démonte ce discours et révèle le vrai coût de l’alcool : plus de 3 milliards d’euros par an pour la collectivité.