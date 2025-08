Documentaire

Évreux, en Normandie, le service du numéro 15 est sous tension maximale : il reçoit plus de 600 appels par jour. Contre toute attente, dans cette région très rurale, les hommes et les femmes du Samu prennent en charge plus de 65 000 patients chaque année. Ils interviennent souvent dans des zones très isolées, et parfois difficile d’accès. Alors lorsque l’alerte sonne, ils n’ont pas une minute à perdre ! Pour sauver des vies, ces médecins doivent chaque fois se lancer dans une véritable course contre-la-montre. Carambolages sur les routes de campagne, accidents de bricolage, arrêts cardiaques, tentatives de suicide, les urgentistes ne savent jamais à quoi s’attendre. Et ils doivent être prêts à faire face à n’importe quelle situation, même les plus mouvementées et les plus périlleuses. Une cinquantaine de docteurs, d’infirmiers et de régulateurs se relaient 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sans compter leurs heures pour veiller sur les 600 000 habitants du département. Avec eux, à Evreux, au plus près de leurs interventions, plongée dans le quotidien tout terrain des urgentistes de campagne.