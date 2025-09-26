Trente-six mille m2, 800 000 produits différents, jusqu’à 1000 employés en période de forte activité… Pour la première fois, Amazon, leader mondial de la vente en ligne, a ouvert ses portes à une caméra de télévision dans l’un de ses 4 sites logistiques français, celui de Montélimar. Nous avons tenté de suivre la cadence des centaines de « pickers » de l’entreprise qui chaque jour préparent 200.000 commandes à destination de la France entière.