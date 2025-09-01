En France, la majorité des musulmans respectent les lois, mais une minorité radicalisée tente d’imposer la charia. À Roubaix, marquée par la pauvreté, l’islamisme gagne du terrain : mosquées salafistes, littérature djihadiste, commerces communautarisés… Nos caméras ont suivi la CLIR, cellule de l’État contre l’islam radical, jusqu’à Marseille, où une école clandestine diffusait un enseignement islamiste. Une enquête sur l’infiltration de certains quartiers et la réponse des autorités face à cette menace.
Réalisé par Gagnet Michaëlle