Virginie est une jeune femme pleine d’énergie et de dynamisme, elle travaille au service juridique d’une grande société. Elle...
« Mon père s’est donné la mort quand j’avais vingt-six ans. La dernière lettre qu’il a rédigée m’était destinée, elle...
C’est le grand chassé-croisé des vacances d’hiver. À la Gare de Lyon, des centaines de milliers de voyageurs prennent...
À Nice, Yolanda pensait couler une retraite tranquille au soleil… jusqu’à ce que des pigeons envahissent son immeuble et...
Plus que centenaire et ayant déjà porté de nombreux progrès au service de la société et des individus, la...
Aujourd’hui, la frontière entre la forêt et la ville s’efface, et la cohabitation tourne au cauchemar. Des sangliers qui...
Elles sont jeunes, jolies. mais les paroles de leurs chansons sont d’une violence inouïe. Le groupe de musique les...
Plongée en coulisses du concours Mister France : à quelques heures du verdict, 24 candidats venus de toute la...
Le numérique et les technologies sont aujourd’hui omniprésents dans le quotidien de nos élèves. Des loisirs aux champs plus...
Depuis les attentats de janvier 2015, la laïcité s’est imposée comme un enjeu majeur du débat public. Détournée, elle...
L’intérêt grandissant pour le patrimoine dans notre société contemporaine continue à s’étendre mais la notion-même de patrimoine s’est également...
La laïcité est un fondement de la République française. Très présente dans le débat public ces dernières années, elle...
Ils s’appellent Patrick, Laure, Cyril ou Magalie et ont tous été célèbres grâce à un seul rôle. Aujourd’hui, ils...
En 1983, la « marche des beurs » rassemblait 100 000 personnes à Paris pour affirmer leur citoyenneté. Aujourd’hui,...
Partir travailler la peur au ventre… le quotidien pour beaucoup de professeurs après l’affaire de Samuel Paty. Suite à...
L’Éducation à la Vie Affective, Relationnelle et Sexuelle (EVARS) est au cœur d’un débat important sur le rôle de...
Les rencontres en ligne ne sont plus uniquement réservées aux jeunes générations. Aujourd’hui, un nombre croissant de seniors se...
L’autocar, autrefois synonyme d’inconfort et de lenteur, s’est transformé en un moyen de transport moderne et abordable. Aujourd’hui, il...
Profitant de la crise, les mouvements complotistes ont pris une ampleur inédite. Et aujourd’hui, un Français sur quatre adhère...
Des tonnes de déchets, des millions investis… pour si peu de résultats. Depuis des années, les Français trient leurs...
