Documentaire

C’est le récit inédit d’une conquête silencieuse, menée des années 1950 à nos jours, et restée dans les oubliettes de l’histoire de l’émancipation des femmes. Longtemps soumises au rôle d’épouses de paysans, de travailleuses invisibles, sans aucun statut légal ni reconnaissance sociale, les femmes, indispensables à la vie de la ferme, vont mener le combat sur plusieurs décennies pour décrocher leur statut d’agricultrice et s’imposer aujourd’hui dans le monde agricole. Leur émancipation, elles l’ont conquise à la sueur de leurs fronts, jour après jour, dans leurs fermes, dans leurs couples, en bataillant contre l’ordre patriarcal et le machisme du monde paysan. Ce combat, elles l’ont incarné aussi avec le syndicalisme agricole. Dans ce mouvement, il n’y a eu ni leaders, ni icônes du féminisme, mais des militantes qui se sont battues pour en finir avec cette injustice sociale. Elles ont manifesté timidement, ont conquis au compte goutte un statut social dont les héritières sont aujourd’hui des cheffes d’exploitation qui incarnent l’espoir et l’avenir de l’agriculture. Comment ont-elles gagné la bataille ? Pourquoi le mouvement a-t-il été si long ?Pour la première fois, ces trois générations de femmes de l’ombre, actrices de cette révolution, racontent de l’intérieur et de façon intime cette lente émancipation.