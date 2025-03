Documentaire

Le royaume scandinave, en pointe sur les questions d’égalité et régulièrement en tête des pays les plus sûrs pour les femmes, passait pour être un paradis. Mais avec l’affaire Weinstein, c’est comme si un couvercle avait sauté. Dans ce pays de 10 millions d’âmes, des dizaines de milliers de suédoises, célèbres ou anonymes, brisent l’omerta et dénoncent les agressions, les viols et le harcèlement qu’elles subissent. Des têtes tombent, des enquêtes démarrent… Une catharsis nationale, sans pugilat, que beaucoup comparent à une révolution. Un documentaire de l’Effet Papillon.