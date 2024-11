Documentaire

Le nord-est de la Colombie est la plus grande zone d’extraction de charbon d’Amérique du Sud et l’une des plus importantes au monde. Des multinationales minières, comme Drummond et Glencore, y extraient des millions de tonnes de charbon.

En 2020, les premières mines ont fermé pour cause de lutte contre le dérèglement climatique précipitant l’effondrement de la demande de charbon et la chute libre des prix sur le marché mondial.

Aujourd’hui, la guerre en Ukraine a totalement inversé la donne. Dépendante des importations de gaz et de charbon russes, l’Europe ne peut désormais plus se fournir en gaz bon marché et sa demande en charbon repart à la hausse… autant de bénéfices sur lesquels les multinationales minières ne comptaient plus.

Mais, pour les travailleurs miniers colombiens, exploités jusqu’à épuisement, le boom du charbon marque un retour vers une époque qu’ils pensaient révolue.

Disponible jusqu’au 14/02/2093

