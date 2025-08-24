Depuis 2016 et le début de la migration massive des Vénézuéliens, plus de 450.000 enfants ont quitté le pays pour la Colombie. On estime que 12.000 ont franchi seuls, non accompagnés, cette frontière considérée comme une des plus dangereuses au monde. Plusieurs milliers d’entre eux sont recrutés de force par des groupes paramilitaires (FARC, ELN) et des mafias locales. Les autorités locales et les ONG tentent d’agir mais semblent impuissantes.
Réalisateur : Rémi Cadoret et Gilles Gasser