Située aux portes de Paris, Saint-Denis est souvent associée à une réputation sulfureuse. Cependant, la ville s’engage activement dans une démarche de réhabilitation et cherche à dépasser les préjugés qui la stigmatisent. Attirées par les prix immobiliers relativement abordables, de nouvelles familles font le choix de s’y installer, tandis que les investisseurs voient un potentiel prometteur. Parallèlement, un quartier d’affaires moderne vient d’émerger, contribuant à la transformation de Saint-Denis. Malgré ces évolutions positives, la ville demeure divisée en deux entités distinctes : d’un côté, des quartiers plus aisés, et de l’autre, des zones moins favorisées sur le plan socio-économique.