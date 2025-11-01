Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Irlande, quand ta terre aura pardonné Après les accords de paix d’avril 1998, où en est l’Irlande du Nord ? Les communautés catholiques et protestantes,...

Documentaire Des jeunes se battent pour sortir de la pauvreté Être issu d’un milieu modeste, c’est devoir redoubler d’efforts pour accéder à une bonne situation professionnelle. Leur formation achevée,...

Documentaire Explosion de trafics illégaux dans un pays en crise économique Les contrebandiers de la faim au Venezuela. Dans ce pays ruiné, pour survivre, des pères de famille se lancent...

Conférence Vers une société apprenante Voici la conférence : « Qu’est ce qu’une société apprenante? Qu’est ce qu’apprendre au XXIe siècle? » chez OpenClassrooms. Un débat...

Conférence La cuisine romande existe-t-elle ? Après avoir présenté les résultats d’une étude sur la place de l’alimentation dans l’enseignement des langues étrangères, le conférencier...

Documentaire L’histoire de l’influenceuse Belle Gibson Elle prétendait avoir guéri d’une tumeur au cerveau grâce à son régime alimentaire. Voici l’histoire de Belle Gibson, l’influenceuse...

Documentaire Rituels de la vie – Naître Naître constitue le premier des rites de passage : celui qui marque l’entrée dans la communauté humaine. Un peu...

Documentaire La babouchka du Baïkal Lioubov Morekhodova vit toute seule dans une ferme isolée sur le lac Baïkal. Si elle a besoin d’aller quelque...

Documentaire Nuit Debout – Une manifestation complexe et insaisissable Ce film revient sur le mouvement social né sur la place de la République au printemps 2016, à travers...

Documentaire La bataille de Jérusalem Depuis l’attaque du Hamas le 7 octobre, Jérusalem se retrouve plus que jamais au coeur des enjeux du conflit...

Documentaire Carnaval du monde De Trinidad à Venise, de Londres à Rio de Janeiro, ce documentaire de 26 minutes nous entraine sur un...

Documentaire Israël : la révolte des shorts Des centaines d’Israéliennes protestent ainsi contre l’expulsion de certaines d’entre elles des salles de classe pour le port du...

Documentaire Erythrée, enquête au pays des travaux forcés L’Erythrée fait partie des pays les plus fermés au monde, on le connaît surtout à cause des nombreux migrants...

Documentaire Erythrée, la terre des évadés Plongée dans l’un des Etats les plus fermés au monde, construit autour d’un parti unique et d’un président inamovible,...

Documentaire Plongée dans la légende du France Le paquebot France a relié le Havre à New York durant les années 60 et 70. Comme une peine...

Documentaire 2050 : vivre sans pétrole Comment allons nous nous adapter ? Quelle sera notre vie quotidienne ? Comment nous déplacerons-nous ? Que mangera-t-on ?

Documentaire Manche, les nouveaux artisans de la pêche Un seul chalutier industriel arrive à prélever l’équivalent des prises d’un millier de bateaux de pêche artisanale, ce qui...