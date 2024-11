Documentaire

Eric Bellion et Pierre Meisel, deux navigateurs expérimentés, sont en passe de réaliser un grand défi : réunir un groupe de personnes atteint d’un handicap visuel ou moteur dont l’âge, le sexe et les origines sont différentes dans le but de participer à une course maritime prestigieuse. Douze personnes d’horizons différents vont embarquer à bord d’un bateau high-tech, Jolokia Team, avec une seule ambition : dépasser leurs limites. Ce film va suivre l’aventure de ce groupe de matelots durant une année dans leur combat contre les éléments, les doutes, les peurs, leur cohabitation parfois difficile, mais aussi leurs moments de joie et de bonheur.Vont-ils prouver qu’un groupe de matelots atteint de handicaps différents est une force leur permettant d’aller au-delà de leurs limites, au-delà de ce défi ?Réalisateur : Robert ISENI