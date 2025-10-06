Documentaire

La jeunesse éternelle : un rêve aussi vieux que l’humanité. Naguère lubie de milliardaires californiens, la course à la longévité est désormais une tendance mondiale. Mais peut-on vraiment retarder l’inéluctable ? À quel prix ? Et comment vieillir heureux ? « Twist » part à la rencontre d’artistes et d’intellectuels qui portent chacun un regard différent sur le vieillissement.

Le musicien britannique Adesse est adepte d’une routine conjuguant sport, méditation, bains glacés et sauna. Une routine qui a changé sa vie.

Plus radicale, l’artiste française Orlan prône « la mort de la mort ». Citant l’exemple des baleines et des séquoias, elle conçoit la longévité comme une aspiration naturelle.

Pour Rebekka Reinhard, une vie sans fin serait d’un ennui mortel. La philosophe voit dans ce culte de la longévité une injonction hygiéniste qui nous culpabilise et nie notre condition mortelle.

Vivre éternellement ou apprivoiser la vieillesse ? Réponse avec les portraits de centenaires de Karsten Thormaehlen. Dignité, humour, joie de vivre : pour le photographe, les rides témoignent d’une existence bien remplie. Celui qui a bourlingué aux quatre coins du monde raconte ce qui fait la richesse d’une longue et belle vie.

Disponible jusqu’au 28/09/2026