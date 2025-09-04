Documentaire

Chaque année, la rentrée scolaire est un moment décisif pour des millions de familles françaises. Entre cartables, cahiers, stylos et fournitures diverses, la facture ne cesse de grimper. En 2025, le coût de la rentrée devrait encore augmenter de plus de 4 %. Dans un contexte d’inflation, parents et enfants s’organisent pour limiter les dépenses : chasse aux promotions en supermarché, achats en ligne, commandes groupées ou encore passage par les enseignes discount spécialisées. Pendant ce temps, les grandes surfaces et papeteries rivalisent d’offres et de stratégies pour écouler leurs stocks et attirer les clients. Comment les familles font-elles face à cette flambée des prix ? Quels sont les secrets et les coulisses de la grande distribution à la veille de la rentrée ?

Une immersion au cœur de la bataille des fournitures scolaires, où se mêlent stratégies commerciales et galère des parents.