Avec le changement climatique, les collectivités territoriales font face à une recrudescence des catastrophes naturelles. Ces événements, exceptionnels auparavant, deviennent de plus en plus habituels. Inondations, retrait-gonflement des argiles, feux de forêt et glissements de terrain mettent à l’épreuve les collectivités qui se retrouvent en première ligne. Quelles mesures de prévention mettre en place ? Comment se préparer à agir dans l’urgence ? Les collectivités sont-elles encore assurables ? Quels enseignements tirer pour l’avenir ?