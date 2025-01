Documentaire

En France, plus de 200 abbayes fabriquent des produits alimentaires, textiles ou cosmétiques. Le marché, estimé à environ 75 millions d’euros, ne cesse de grandir. Réputés sains et naturels, ces produits rassurent les consommateurs en quête d’authenticité. Au point que certains religieux n’hésitent plus à prendre des cours de marketing pour mieux vendre. La recherche de la spiritualité « versus » celle de la rentabilité : deux univers a priori incompatibles, qui finissent pourtant par se rencontrer. Dans les abbayes de Chantelle, d’Oelenberg, d’Igny ou de Cîteaux, des moines et des sœurs ont accepté d’être filmés et de se confier, eux qui œuvrent au développement et à la prospérité du business monastique.

Réalisé par : Céline Destève

