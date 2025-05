Documentaire

Aux quatre coins de la France, ils bloquent la construction d’aéroport, l’implantation de parc de loisir, l’avancée d’autoroutes : ils se revendiquent écolos, protègent ce qu’ils nomment des Zones à Défendre, et se font appeler Zadistes. Souvent violents, leurs affrontements avec les forces de l’ordre ont parfois pris un tour dramatique. Qui sont ces nouveaux contestataires qui cultivent le mystère en tenant les journalistes à distance ?Comment transforment-ils leurs zones d’occupations illégales en camps retranchés ? Pour la première fois à la télévision, vous allez découvrir la drôle de vie des Zadistes, ces militants qui veulent créer une nouvelle société. Récemment expulsés de Sivens où ils s’opposaient à la construction d’un barrage, le combat des Zadistes continue, notamment à Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique : une centaine de personnes bloquent depuis 2008 l’avancée des travaux de l’aéroport. Marché, cybercafé, petites maisons faites de bric et de broc : nous y avons découvert un véritable village.Raccordement sauvage à l’eau et à l’électricité : les zadistes y cultivent du cannabis sous serre et des pommes de terre en plein champ ! Ils vivent selon leurs propres règles et sont prêts à en découdre à tout instant avec les forces de l’ordre. Du côté de Roybon, la population est excédée par leur présence. Les habitants de ce petit village de l’Isère comptaient sur l’implantation d’un parc de loisir pour créer 700 emplois.Une vingtaine d’individus ont mis à sac le chantier et défient quotidiennement les gendarmes et les équipes de sécurité. Derrière leurs herses et leurs barricades, ils bloquent les accès et construisent des miradors dans la forêt. Ils ne sont qu’une vingtaine et bloquent depuis des mois un chantier de plusieurs millions d’euros.

Réalisateur : Axel Royer