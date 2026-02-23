Aujourd’hui, la frontière entre la forêt et la ville s’efface, et la cohabitation tourne au cauchemar. Des sangliers qui saccagent les jardins des Yvelines aux fouines qui détruisent l’isolation des maisons pour plus de 10 000 euros, les dégâts sont sans précédent. Ce documentaire vous emmène au cœur des battues administratives, des interventions de rapaces sur des sites industriels à haut risque et des traques nocturnes contre les renards porteurs de maladies mortelles. Qui sont ces hommes qui luttent pour protéger nos villes ? Et qui doit payer pour ces « amies les bêtes » devenues hors de contrôle ?