Conférence

Que seraient nos villes et villages sans leurs cafés et bistrots ?Le 5 juin, au siège de Pernod Ricard à Paris, nous avons réuni professionnels, experts et passionnés autour de la conférence « Les cafés & bistrots : héritage, crise, renaissance ».

Pourquoi ces établissements sont-ils si importants dans notre vie quotidienne ?

Comment ont-ils traversé les crises récentes ?

Quelles pistes existent pour assurer leur avenir et leur renaissance ?

Une discussion riche, des témoignages inspirants et des propositions concrètes pour préserver ces lieux uniques, symboles de convivialité et de partage.