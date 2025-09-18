Documentaire

Pourquoi certains assistent à des procès tous les jours ? Une plongée au cœur d’une passion méconnue : la justice comme obsession. Dans les salles d’audience, certains visages reviennent sans cesse. Pas journalistes, ni parties civiles : ce sont des passionnés. Ils s’installent au fond, écoutent, jugent parfois. Le tribunal est leur théâtre, leur fenêtre sur la nature humaine.

Ce documentaire rare explore les récits de ces observateurs discrets, entre fascination pour la justice, voyeurisme assumé et quête de vérité. Des crimes les plus graves aux failles du système, on y découvre une autre manière d’habiter les prétoires.

