Quatre hommes brisent enfin le silence sur les violences sexuelles subies dans leur enfance. Pas de violon, pas de monstre – juste des hommes debout, face à la honte et à l’oubli. Le film explore ce que ça coûte de parler, de se reconstruire, de reprendre la main. Un cri contre l’amnésie collective et le mythe de la virilité inoxydable. Un silence tenace, collé aux murs comme une crasse ancienne. Des garçons violés, effacés du récit, disparus dans l’angle mort. Didier rouvre la plaie : un moniteur de colo, une mémoire qui vacille, une piste qui s’effondre. Arnaud relève la tête : deux viols, une guerre. Adrien recolle ses morceaux au milieu des flashs. Pas de plaintes, pas de pathos. Juste des hommes qui refusent de crever sous le silence.
Le film frappe, sans détour, contre l’amnésie, contre la virilité bétonnée. Un récit cru, brut, pour rendre la honte aux coupables. Cette fois, ils ont choisi de rester, de parler, d’exister