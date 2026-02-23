Val Thorens, 2300 mètres d’altitude : la plus haute station d’Europe et élue meilleure au monde. Mais derrière le prestige, la « machine » alpine tourne à plein régime pour canaliser 300 000 jeunes fêtards et sécuriser un domaine skiable immense. Ce documentaire vous emmène au cœur de l’action : des interventions périlleuses des pisteurs-secouristes aux patrouilles de nuit contre les bagarres d’étudiants, en passant par les cuisines étoilées de Jean Sulpis. Entre ski extrême, dérives alcoolisées et sauvetages héroïques, découvrez la réalité brute de la vie en altitude

Un documentaire de Chloé charrier Leconte