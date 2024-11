Documentaire

Après le scandale « Sciences Porcs » début 2021 et les récentes enquêtes dénonçant l’ampleur des viols et agressions sexuelles à Centrale Supelec ou dans les écoles de commerce, de plus en plus d’étudiants et d’étudiantes dénoncent des cas de harcèlement ou d’agressions sexuelles. Ce documentaire donne la parole à cinq étudiantes ou doctorantes, victimes de harcèlement ou de viol, qui luttent pour que ces violences ne soient plus passées sous silence. Du manque d’action de l’institution à l’activisme des victimes, ce film explore à la fois les conséquences du traumatisme sur la psyché humaine et la réponse souvent insuffisante des pouvoirs publics dans la prévention et la gestion de ces violences.