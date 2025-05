Documentaire

On a parfois dans nos intérieurs, certains animaux de compagnie dont on se passerait bien. Ils volent, rampent et pullulent. Cafards, mites, mouches, pour 2 tiers des français, inspirent du dégoût. Les moins appréciés, ce sont les blattes. Des petites bêtes particulièrement difficiles à éliminer. Comment s’en débarrasser ? On peut bien sûr tenter de le faire soi-même, mais rien ne vaut des professionnels qualifiées :. Un reportage d’Anne Claire Martin.