Lors de l’IFA de Berlin, qui s’est tenue du 6 au 10 septembre de cette année, FITUEYES, la marque mondiale de meubles audiovisuels, a une fois de plus captivé l’attention internationale avec son design exceptionnel et ses produits innovants. Ce salon n’a pas seulement servi de vitrine pour les dernières créations de FITUEYES, mais aussi d’occasion précieuse pour raconter l’histoire unique de la marque et son parcours de développement.

L’histoire de FITUEYES remonte à 2005, lorsque le fondateur a compris que la maison n’était pas seulement un lieu de repos, mais aussi un vecteur d’émotions personnelles et d’expression de la personnalité. Fidèle à cette vision, FITUEYES s’efforce depuis sa création d’élever le design des meubles audiovisuels au rang d’art. Chaque produit de la marque est minutieusement conçu comme une œuvre d’art, avec l’innovation, la qualité et l’esthétique au cœur du processus de conception et de fabrication, visant à offrir aux consommateurs une expérience de vie hors du commun.

En 2016, FITUEYES a été officiellement enregistré en tant que marque, marquant son ascension dans le marché mondial des meubles audiovisuels. Depuis lors, FITUEYES n’est plus seulement une marque produisant des supports TV, mais elle s’efforce de transformer chaque produit en une œuvre d’art capable de résonner avec l’âme de la maison. En explorant et en innovant constamment, la marque a réussi à combiner parfaitement l’art et la fonctionnalité, réalisant ainsi une transition du support TV à l’œuvre d’art pour la maison.

Lors de cette édition de l’IFA, le stand de FITUEYES s’est imposé comme l’un des points forts du salon. Sous le thème « Silence absolu, blanc immaculé », le stand de FITUEYES a adopté un ton entièrement blanc, créant un espace visuel épuré et résolument futuriste. Ce design symbolise non seulement les possibilités infinies du développement futur de la marque, mais reflète aussi la personnalité unique de FITUEYES, qui prône une vie sans contraintes. La conception en forme de U du mur central divise habilement l’espace d’exposition, tout en guidant le regard des visiteurs, faisant du stand un point de convergence pour les spectateurs.

Pendant l’exposition, FITUEYES a présenté son support TV emblématique, l’EIFFEL 2nd FT100. Inspiré par la tour Eiffel à Paris, ce produit allie acier et bois, combinant la robustesse du style industriel moderne avec l’élégance chaleureuse de l’habitat contemporain. Parallèlement, la série PICASSO FT65, avec son design simple et raffiné, illustre la quête esthétique ultime de la marque, dévoilant le charme extraordinaire des intérieurs modernes.

La série CANTOR FT100, luxueuse et haut de gamme, redéfinit les limites du luxe domestique en associant des matériaux précieux au minimalisme. Chaque produit met en avant une parfaite harmonie entre fonctionnalité et esthétisme, offrant aux consommateurs des choix de mobilier non seulement pratiques, mais également d’une grande valeur esthétique.

En plus de ces produits phares, FITUEYES a également exposé le support audio EIFFEL, la version gaming de l’EIFFEL 2nd FT88, ainsi que la version PICASSO FT88 soundbar, dotée d’un design optimisé pour le champ sonore. Ces produits se connectent parfaitement aux téléviseurs intelligents, offrant une expérience audiovisuelle exceptionnelle et plongeant les spectateurs dans un monde de cinéma privé immersif. De plus, la version électrique INFINITY FT100, grâce à son design intelligent, améliore le confort et la commodité de la vie domestique, tandis que le meuble pour tourne-disques vinyle EIFFEL, combinant éléments rétro et technologie moderne, illustre la profonde compréhension de la marque pour la culture musicale.

Cette édition de l’IFA n’a pas seulement permis à FITUEYES de récolter des éloges pour ses designs innovants et ses produits haut de gamme, mais elle a également renforcé la position de la marque en tant que leader sur le marché mondial des meubles audiovisuels. L’histoire de la marque FITUEYES et la philosophie derrière ses produits ont été pleinement mises en lumière lors de cet événement. À l’avenir, FITUEYES continuera de tenir sa promesse d’innovation et de qualité, s’engageant à offrir aux consommateurs du monde entier des produits domestiques plus artistiques et fonctionnels, ouvrant ainsi un nouveau chapitre dans l’art de vivre à la maison.