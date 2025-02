Documentaire

Nasser vit en France, dans une petite ville près de Dijon. Exilé afghan, devenu bourguignon, il mène son entreprise de cerfs-volants de main de maître. Nasser, l’artiste et l’homme d’affaires tente de battre des records, de se dépasser encore et toujours, de faire grimper ses cerfs-volants encore plus haut, de faire gagner encore plus d’argent à son entreprise. Nasser court, vole de rêves en rêves, de projets en projets, animé d’une énergie inépuisable. Ce film révèle en filigrane l’enfant et le jeune homme qu’il a été à Kaboul, à travers son quotidien trépidant, les défis qu’il se lance, la féerie de ses spectacles, ses rencontres, ses bagarres, sa générosité, son business… Une histoire personnelle commencée en Afghanistan et dont le cours a été dévié par l’Histoire et la Guerre et qui est la clé pour comprendre sa vie d’aujourd’hui, comprendre ce qui l’anime et ce qui lui a permis de survivre et de transformer sa souffrance en énergie de vie.

Réalisateur : Jean Paul Mignot